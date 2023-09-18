Эрдоган: при заключении мира на Украине ни одна сторона не будет проигравшей

По его утверждению, Турция старается приложить все усилия к прекращению конфликта.

Турецкий лидер убежден в том, что его стране уже удалось добиться успехов на ниве дипломатии по части примирения сторон. Такую уверенность он выразил во время своей поездки в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Мы продолжаем наши усилия с убеждением, что у войны нет победителей, а у мира нет проигравших», - заверил Реджеп Тайип Эрдоган.

На Украине сама возможность мирных переговоров с Россией блокирована законодательно. Российская же сторона неоднократно утверждала, что готова к конструктивному разговору.