Эрдоган: при заключении мира на Украине ни одна сторона не будет проигравшей
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По его утверждению, Турция старается приложить все усилия к прекращению конфликта.
Турецкий лидер убежден в том, что его стране уже удалось добиться успехов на ниве дипломатии по части примирения сторон. Такую уверенность он выразил во время своей поездки в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
«Мы продолжаем наши усилия с убеждением, что у войны нет победителей, а у мира нет проигравших», - заверил Реджеп Тайип Эрдоган.
На Украине сама возможность мирных переговоров с Россией блокирована законодательно. Российская же сторона неоднократно утверждала, что готова к конструктивному разговору.