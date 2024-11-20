Еще четверым фигурантам уголовного дела о теракте в Crocus City Hall продлили арест

Еще четверым фигурантам уголовного дела о теракте, который произошел весной в Crocus City Hall в Красногорске, был продлен срок нахождения под стражей. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда столицы.

Так, Диловар и Аминчон Исломовы, их отец Исроил, а также Алишер Касимов будут находиться под стражей до 22 февраля 2025 года.

Ранее срок ареста так же до 22 февраля продлили четверым фигурантам, которые были исполнителями теракта.

Трагедия произошла в конце марта перед рок-концертом. В здание ворвались несколько человек, которые начали стрелять. Жертвами теракта стали более 140 человек.