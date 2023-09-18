Еще четыре вида регионального контроля упразднили в Подмосковье

Законопроект, упраздняющий региональный контроль за обеспечением доступности объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения, был принят в ходе 61-го заседания Московской областной Думы. Об этом рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Отмечается, что проверка соблюдений требований безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями сохранится и будет проходить в рамках других видов регионального контроля: строительного, социального обслуживания, транспортного.

Ожидается, что после вступления в силу законопроекта на территории Московской области останется тридцать региональных видов контроля, осуществляемых 15 областными ведомствами.

Также благодаря работе Главгосстройнадзора Московской области по оптимизации надзорной деятельности как регионального куратора в сфере КНД в Подмосковье с декабря прошлого года по настоящее время упразднено три вида регионального контроля: за эксплуатацией зданий и сооружений, за приемом на работу граждан испытывающих трудности в поиске работы и за рынками.