Еще десять подмосковных аттракционов прошли проверку Гостехнадзора

В Московской области продолжаются проверки технического состояния аттракционов. На прошлой неделе специалисты регионального Гостехнадзора проверили десять развлекательных средств в различных округах, сообщила пресс-служба областного Минэкологиии.

В ведомстве подчеркнули, что в результате осмотра аттракционов в Солнечногорске, Раменском, Чехове, Балашихе, Одинцово и других муниципалитетах ни одно из развлекательных технических средств не вызвало нареканий.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сезон эксплуатации аттракционов в регионе подходит к концу, но пока еще погодные условия позволяют им работать, поэтому специалисты Гостехнадзора будут проводить регулярные проверки до окончания периода эксплуатации.

«Хоть осенью спрос на такие развлечения куда ниже, нежели в летний период, это не означает, что проверять развлекательные технические средства не нужно», — подчеркнул министр.

С началом заморозков и выпадением снежного покрова деятельность аттракционов в Московской области прекратится до весны. Перед началом нового периода эксплуатации все развлекательные средства пройдут обязательное техническое освидетельствование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что минувшим летом в оздоровительных лагерях отдохнули 260 тысяч детей из Московской области.