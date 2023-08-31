Андрей Воробьев: этим летом в оздоровительных лагерях отдохнули 260 тысяч детей из Подмосковья

В оздоровительных лагерях этим летом отдохнули свыше 260 тысяч детей из Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, отдых был организован в более чем 100 загородных и почти в тысяче школьных лагерей.

На Черном море отдохнули около пяти тысяч детей. В области каждый год выделяют порядка 25 тысяч льготных и бесплатных путевок для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, для сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Также был организован отдых для детей участников СВО.

«Около двух тысяч ребят смогли бесплатно отдохнуть в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе. Смены длились по две недели, там было предусмотрено все, чтобы ребята могли отвлечься, насладиться детством и летом – пятиразовое питание, игры на свежем воздухе, турпоходы, посещения бассейна и боулинга, встречи со знаменитостями, вечерние посиделки у костра», - рассказал губернатор.

В этом году в области работали 111 летних оздоровительных лагерей. При школах действовали 983 детских лагеря. После закрытия пунктов временного размещения в Подмосковье открылись еще шесть лагерей в Щелково, Подольске, Зарайске, Шатуре, Волоколамске и Коломне. Там отдохнули свыше двух тысяч ребят. В Краснодарском крае можно было отдохнуть в четырех лагерях в Анапе и Туапсе.

Ранее губернатор исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний».