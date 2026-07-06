Еще один сибирский регион объявил угрозу БПЛА: впервые за все время атак ВСУ

В Новосибирской области впервые была объявлена беспилотная опасность. Соответствующее предупреждение распространила РСЧС, призвав жителей региона соблюдать меры безопасности и при необходимости укрыться в капитальных помещениях без окон.

В Новосибирской области впервые введен режим беспилотной опасности. Экстренное предупреждение опубликовала РСЧС, рекомендовав гражданам по возможности оставаться дома и находиться в помещениях с капитальными стенами, избегая нахождения у окон.

Тем, кто в момент объявления тревоги оказался на улице или в автомобиле, рекомендовано немедленно направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место. Подробности о характере угрозы не раскрываются, однако власти призывают жителей сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям.

Ранее опасность БПЛА была объявлена в Омской области. В Центральном и Октябрьском округах города 6 июля включались сирены, работали силы ПВО.