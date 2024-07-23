Еще один участник банды «Северские» предстанет перед судом в Подмосковье

В Подмосковье перед судом предстанет еще один участник банды «Северские» — Андрей Воронин. Он обвиняется в убийстве пяти человек и покушении на убийство еще двух, а также в незаконном обороте наркотиков, взрывчатки и взрывных устройств.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, фигурант вступил в банду в 2006 году. Он и его брат на протяжении девяти лет участвовали в планировании и совершении убийств и других преступлений.

Жертвами Воронина стали пять бизнесменов, двоим из них удалось выжить. Также он обвиняется в убийстве главаря банды и его знакомой.

Дело по существу рассмотрит Московский областной суд.

Банда «Северские» была создана в мае 1997 года. Преступники действовали на территориях Московской и Костромской областей. Ранее семь других членов банды были приговорены к длительным срокам лишения свободы.