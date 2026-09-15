Новый цифровой маммограф запустили в работу в поликлинике Щелковской больницы
В поликлинике Щелково начал работать новый цифровой маммограф
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Новый цифровой маммограф запустили в работу в поликлинике №3 Щелковской больницы. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Мы продолжаем обновлять диагностическое оборудование в медицинских организациях Подмосковья. За последние три года в медучреждениях региона запустили 24 новых цифровых маммографа, на их приобретение направили ₽477 млн», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Новый маммограф оснащен функцией цифровой обработки изображений. Это позволяет врачу увеличивать снимки, изменять их контрастность и повышать четкость отдельных участков. Также можно сохранить результаты исследования в электронной медицинской карте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.