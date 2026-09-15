«Пришлось принять непростое решение»: Меган Маркл и принц Гарри перевели детей в другую школу

Меган Маркл и принц Гарри перевели семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет в другую школу из-за опасений за их безопасность, сообщает Hello!.

В конце августа герцоги Сассекские вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США и отдали детей в частную школу. Однако через два дня после начала учебного года супруги забрали документы и сменили учебное заведение.

По словам источников, проблема была связана не с самой школой, а с логистикой — отвозить детей в учебное заведение и забирать их оттуда сложно из-за интенсивного движения и расстояния между школой и домом.

Отмечается, что один инцидент на дороге, когда машины не смогли двигаться в составе колонны, вызвал дополнительные опасения и повлиял на решение. Телохранители герцогов оценили ситуацию и посоветовали выбрать другое место для обучения детей.

Друг семьи сообщил, что школа нравилась супругам и детям, но команда не смогла обеспечить безопасность учебного процесса, поэтому пришлось принять непростое решение. Дети будут учиться в другой школе в том же районе, Маркл и Гарри уже добавили в родительские чаты в мессенджере.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия в 2020 году и лишились правительственной охраны, финансируемой за счет налогоплательщиков. С 2021 года Гарри добивается восстановления полицейской охраны, но в мае прошлого года проиграл дело в Апелляционном суде Лондона.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл посетили элитный закрытый загородный клуб в Оксфордшире после запрета Карла III.