Медики назвали пять неочевидных признаков проблем с сердцем

Не всегда болезнь сердца дает о себе знать классической болью в груди. Порой она маскируется под обычное несварение или зубную боль. О том, как вовремя распознать опасные сигналы, рассказал интернет-изданию «Ямал-Медиа» кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, первый тревожный звонок — изжога и ощущение горечи, будто внутри что-то горит. Это далеко не всегда говорит о проблемах с желудком.

Второй симптом — боль в нижней челюсти и зубах. Картина нетипичная, но инфаркт миокарда иногда проявляется именно так, причем слева.

Третий признак — резкая боль в левой руке. Конечность сводит настолько сильно, что терпеть становится невозможно.

Четвертый сигнал — выраженная боль под лопаткой. Нередко к ней добавляется и боль в животе. Человек может решить, что отравился, тогда как на самом деле страдает сердце.

Пятый симптом — боль в грудном отделе позвоночника. Не в груди, а именно в спине.

Что делать при приступе

Если плохо стало за рулем, нужно припарковаться и сразу вызывать скорую. Остается сидеть спокойно: волнение лишь усилит боль. Попутчик может отклонить сиденье, чтобы облегчить состояние.

Вызывая врачей на дом, важно открыть входную дверь, чтобы медики не теряли драгоценные минуты.

Инфаркт — смертельное заболевание, которое лечится путем освобождения сердца от тромба. В стационаре это делают с помощью баллонопластики. Если ситуация безвыходная, человеку дают разжевать аспирин. Больше ничем помочь нельзя.

Транспортировать больного желательно лежа. До приезда скорой он должен все время находиться в лежачем положении, давление также измеряют лежа.

При подозрении на инфаркт можно дать таблетку аспирина. Если давление выше 120 мм рт. ст. и есть боль за грудиной, допустим нитроглицерин. При низком давлении препарат категорически запрещен — оно упадет еще сильнее.