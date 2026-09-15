На Западе признали: российские «Герани» стали полной неожиданностью для ВСУ

Появление у России реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5» моментально перевернуло расклад на поле боя — на Западе признали, что такие аппараты стали для ВСУ полной неожиданностью и серьезно осложнили работу украинской ПВО. Об этом сообщает Lenta.ru.

Военный корреспондент Роман Сапоньков уверен: экономика войны смещается в пользу России. Реактивная «Герань» летит со скоростью до 600 км/ч, несет боеголовку массой 90 кг. и способна преодолевать до 1000 км. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы против нее бесполезны — нужны либо стационарные комплексы западного производства, либо мобильные ручные ПВО. Но сбивать такие дроны становится запредельно дорого: одна ракета-перехватчик в десятки раз дороже самой «Герани». Если атака будет массовой, украинская ПВО просто физически не успеет отреагировать, а ее ресурс быстро иссякнет.

Британская Financial Times также отметила, что «Герань-5» превосходит предыдущие модели и меняет характер воздушной войны. В ВСУ рассчитывали, что Москва сосредоточится на «Герани-3» со скоростью около 300 км/ч, но вместо этого получили более быстрые и дальнобойные аппараты. Представитель компании Wild Hornets, выпускающей перехватчик Sting, признал: предугадать такой поворот было сложно. Авторы статьи подчеркнули, что новые дроны оснащены тепловизионными камерами, противопомеховыми антеннами и системами наведения на базе искусственного интеллекта.

Военный эксперт Юрий Кнутов добавил: «Герань» теперь больше напоминает крылатую ракету. Она летит на высоте, недоступной для украинских ЗРК и дронов-перехватчиков, получила турбореактивный двигатель и усовершенствованную систему наведения. Операторы могут контролировать траекторию и оценивать результаты удара. По словам Кнутова, применение этих дронов уже стало тенденцией, а система ПВО, которую Украина выстраивала годами, неожиданно для Киева оказалась устаревшей и неспособной защитить прикрываемые объекты.

Ранее стало известно, что «Герань-5» достала Киев, реактивные дроны впервые накрыли столицу.