Врач предупредила: умные часы могут спасти от инсульта, но их сигналы игнорируют

Умные часы давно перестали быть просто аксессуаром, но многие владельцы упорно игнорируют их тревожные сигналы — заведующая терапевтическим отделением Юсуповской Больницы Элина Аранович предупредила, что за безобидными уведомлениями может скрываться риск инсульта или апноэ. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач напомнила: нормальная частота пульса — 60–90 ударов в минуту. Если часы фиксируют отклонения от этих значений без явной причины, например в состоянии покоя, это повод насторожиться. Такие скачки могут сигналить о проблемах с сердечно-сосудистой системой или эндокринных нарушениях. Но куда серьезнее, когда гаджет улавливает перебои ритма. Современные модели способны распознать даже риск фибрилляции предсердий — одного из видов аритмии, при котором многократно возрастает опасность инсульта. Получив такое предупреждение, Аранович советует не отмахиваться, а сразу идти к кардиологу.

Имеют значение и данные о насыщении крови кислородом. Сатурация ниже 94–95% в покое иногда говорит о проблемах с дыхательной системой. Такие показатели нередко появляются при эпизодах апноэ во сне, которые обычно сопровождаются сильным храпом. Если часы регулярно показывают низкий уровень кислорода, стоит обсудить это с врачом и пройти обследование.

Наконец, терапевт призвала следить за количеством движения. Когда умные часы день за днем фиксируют дефицит шагов и вставаний, режим пора менять. Начать можно с обычной ходьбы, а затем, при желании, добавить бег или плавание.

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