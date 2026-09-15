В Подмосковье за неделю выставили на торги 155 земельных участков и помещений

В Подмосковье за неделю выставили на торги 155 новых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, на торги выставили 138 земельных участков в аренду и на продажу, 10 помещений на продажу и в аренду, 2 здания с земельным участком на продажу, 2 объекта под водопользование, а также 3 недостроя на продажу.

К примеру, в Наро-Фоминске можно арендовать участок земли под строительство частного дома. Он расположен в деревне Купелицы. Стартовая цена объекта площадью 29,9 сотки составляет ₽253,8 тыс. в год.

В Коломне предпринимателям предлагается приобрести нежилое помещение площадью 31 кв.м. Оно расположено в деревне Емельяновка. Начальная цена составляет ₽1,6 млн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.