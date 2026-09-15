Депутат Валерий Селезнев предложил присваивать статус ветерана труда без наград и грамот

Депутат Госдумы от ЛДПР, Координатор Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев предложил присваивать гражданам статус ветерана труда без наград и грамот. По его словам, важно признать заслугой перед государством многолетний труд человека.

«Тридцать или тридцать пять лет честной работы — разве этого недостаточно, чтобы государство сказало человеку спасибо? Кто-то всю жизнь лечил людей, учил детей, работал на производстве, водил автобус, ремонтировал сети. Но если ведомство когда-то не выдало ему нужную награду, формального права на федеральное звание может не быть. Я считаю, что сам многолетний труд уже достоин признания», — заявил Селезнев.

Сегодня федеральный закон «О ветеранах» предусматривает для большинства претендентов на звание «Ветеран труда» необходимость страхового стажа от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также наличия государственной награды, почетного звания, президентской грамоты или благодарности. Исключение предусмотрено для тех, кто начал работать несовершеннолетним в годы Великой Отечественной войны.

В программе ЛДПР «Поддержка пенсионеров в России: от слов к действию» предлагается автоматически присваивать новый статус «Ветеран трудовой деятельности» женщинам со стажем от 30 лет и мужчинам со стажем от 35 лет — независимо от наличия наград и грамот.

«Награды важны, и никто не предлагает обесценивать их. Но неправильно, когда два человека могут 40 лет одинаково добросовестно работать, а один получает социальные гарантии ветерана труда, потому что у него есть ведомственный знак, а второй — нет. Трудовой стаж сам по себе должен иметь вес», — заявил Селезнев.

В партийной программе для «Ветерана трудовой деятельности» также предусмотрен единый федеральный соцпакет, включающий в себя ежемесячную доплату в размере ₽10 тыс., льготный проезд, поддержку при оплате ЖКХ и приоритетный доступ к программам активного долголетия. При этом предлагается сохранять эти гарантии и в случае переезда в другой регион.

«Человек заработал свой стаж не для конкретной области или города — он работал для страны. Поэтому и основные гарантии должны быть федеральными», — подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что новая система должна быть максимально простой. Если у государства есть информация о стаже, то после достижения необходимой продолжительности работы статус должен присваиваться автоматически.