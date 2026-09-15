Донорский марафон «Пульс Подмосковья» стартовал в Московской области

Московский областной центр крови совместно с Московским областным региональным отделением Союза машиностроителей России запустил марафон «Пульс Подмосковья». Акция приурочена ко Всемирному дню донора костного мозга и проходит с 14 по 20 сентября.

Московский областной центр крови является региональным рекрутинговым центром доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. По словам главврача учреждения Глеба Марнова, пересадка костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток показана при онкологических, гематологических, тяжелых наследственных и других заболеваниях.

«Забор всего 5% стволовых клеток донора не наносит вреда его здоровью — клеточный состав быстро восполняется. При этом для пациента, нуждающегося в трансплантации, это шанс на сохранение жизни», — подчеркнул специалист.

Председатель Московского областного реготделения Союза машиностроителей Валерий Бунак сообщил, что работники промышленности сдают кровь в рамках программы «Корпоративный донор Подмосковья». Однако многие машиностроители также проявляют интерес к теме донорства костного мозга. К примеру, сотрудница НПО машиностроения Екатерина Мартынова вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга в прошлом году.

«Уже давно сдаю и цельную кровь, и плазму, и тромбоциты, хотя это дольше и тяжелее физически, чем обычная кроводача. Считаю, что доноры действительно занимаются очень нужным и важным делом. Планирую наращивать обороты и стараться агитировать друзей и близких вступать в ряды доноров», — отметила она.

С 14 по 20 сентября 2026 года, в рамках Недели популяризации донорства костного мозга, Московский областной центр крови отменяет предварительную запись на типирование. Вступить в регистр доноров костного мозга можно в Московском областном центре крови и его обособленных подразделениях: