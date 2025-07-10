Еще один украинский БПЛА сбили в небе над Подмосковьем

Силы противовоздушной обороны уничтожили очередной беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Этот инцидент стал уже четвертым за текущие сутки. По словам Сергея Собянина, вражеский БПЛА был уничтожен: ВСУ запускали его в сторону Москвы. Силы ПВО сработали грамотно, угрозу устранили, а на месте обломков работают экстренные службы.

Ранее, около 16:20, аналогичный аппарат был сбит над территорией Домодедово. Местные жители стали свидетелями падения беспилотника и успели зафиксировать момент на видео. Кадры быстро разошлись по социальным сетям.