Беспилотник заметили в небе над Домодедово

Над подмосковным Домодедово сбили беспилотник — местные жители заметили падение аппарата около 16:20 и сняли инцидент на видео. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. В это же время в России за час уничтожили 25 вражеских дронов, включая три над Москвой.

В Подмосковье снова активизировалась система ПВО — в небе над Домодедово днем сбили беспилотник. По словам очевидцев, инцидент произошел около 16:20.

Тем временем за последний час в России уничтожили 25 вражеских БПЛА. Три из них сбили над Москвой, еще 14 — в Брянской области и 8 — в Белгородской.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как в беспилотник прилетает снаряд ПВО. После чего раздается вспышка и мощный хлопок, а от дрона разлетаются обломки в разные стороны.

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