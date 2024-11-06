Еще одно уголовное дело возбудили после того, как автобус насмерть сбил пенсионера в Клину

Еще одно уголовное дело возбудили после того, как автобус насмерть сбил пожилого мужчину в Клину. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР по Подмосковью.

Авария произошла третьего ноября возле остановочного павильона на улице Победы. Водитель автобуса высадил пассажиров, после чего на дорогу перед транспортным средством упал пенсионер. Водитель не заметил мужчину, сбил его и скрылся.

Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

Ранее по факту случившегося возбудили дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.