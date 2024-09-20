Еще сто пешеходных переходов с проекционной подсветкой появилось в Подмосковье

Еще сто пешеходных переходов с проекционной подсветкой появилось в подмосковных муниципалитетах, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подсветка была оборудована в рамках нацпроекта на переходах в тридцати двух муниципальных образованиях. Цель проведения работ — повышение безопасности пешеходов и снижение аварийности на дорожных участках.

Больше всего таких объектов появилось в Люберцах, Пушкино, Котельниках, Красногорске и Долгопрудном. К примеру, в Люберцах оборудовали сразу девять таких объектов.

В области с целью снижения аварийности на дорогах с 2019 года оборудуют «умные» переходы и переходы с подсветкой. В регионе насчитывается свыше пяти тысяч переходов с подсветкой различных типов.