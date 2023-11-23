Эсминец США сбил в Красном море несколько хуситских беспилотников

Уничтожение целей произошло уже утром сегодняшнего дня, 23 ноября. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление Центрального командования американских вооруженных сил.

«Утром 23 ноября по йеменскому времени Thomas Hudner сбил несколько ударных дронов-камикадзе», - указали военные США.

Все беспилотники были выпущены с подконтрольной хуситам территории Йемена. Специально отмечено, что при отражении атаки не пострадали ни сам корабль, ни члены его экипажа.