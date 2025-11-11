«Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры»: раскрыты детали ночной атаки на Саратовскую область
Дроны ВСУ повредили объекты инфраструктуры в Саратовской области
Фото: [istockphoto.com/NiseriN]
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт повреждений объектов гражданской инфраструктуры, причиненных в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион.
«Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — написал Бусаргин в ночь на 11 ноября в своем телеграм-канале.
Также в ночь на вторник в Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее сообщалось о том, что при атаке украинского БПЛА на Саратов пострадал человек.