Эстонии не хватает денег на обустройство российской границы

Эстония нуждается в дополнительных средствах для полного обустройства границы с Россией, заявил глава департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

У ведомства есть деньги лишь для частичного обустройства сухопутного участка границы. Для приобретения и установки современных средств мониторинга на протяжении всей границы не хватает порядка 50 млн евро.

Эти средства запрашивались у Евросоюза, но Брюссель пока их не может выделить.

Общая протяженность границы Эстонии с Россией составляет 338 км. Из них сухопутный участок составляет немногим более трети – 135 км. Водные участки границы проходят по Чудскому озеру и реке Нарва.