Эстония и Финляндия прорабатывают меры по закрытию Финского залива для судов РФ

Таллин и Хельсинки углубляют сотрудничество в сфере морской обороны, разрабатывая конкретные шаги по возможному полному закрытию Финского залива для российских кораблей. Об этом заявил генерал-майор Андрус Мерило, руководитель Сил обороны Эстонии, передала газета Helsingin Sanomat.

«Военное взаимодействие Финляндии и Эстонии становится все более сосредоточенным на морской обороне, с целью разработки подробных планов по блокированию Финского залива для российского флота в случае угрозы», — сообщил Мерило.

Мерило отметил, что с военной точки зрения это вполне реально осуществить, но не уточнил, имеются ли уже готовые планы.

СМИ цитируют бывшего главного редактора военного журнала Suomen Sotilas Яакко Пууперя, который заявил, что закрытие Финского залива технически допустимо. Географическое положение этому способствует, помимо мин, ракеты также усложнят нахождение вражеским судам.

Он также отметил, что в случае вооруженного конфликта в Финском заливе возможно применение нетрадиционных средств ведения боя, таких как радиоэлектронная борьба.

Ранее Эрдоган упрекнул Вашингтон в разрушении доверия Турции к Америке.