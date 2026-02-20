«Это был кошмар»: Михаил Литвин заявил, что его самолет едва не разбился

Известный российский блогер Михаил Литвин сообщил о нештатной ситуации, произошедшей с самолетом, на котором он летел из Москвы на Камчатку. Инцидент случился с воздушным судном Boeing-777, которое не смогло приземлиться в аэропорту Елизово. В связи с этим экипаж принял решение отправиться на посадку в Магадан.