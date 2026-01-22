«Это была настоящая трагедия». Число жертв атаки на портовые терминалы на Кубани выросло до трех

Число погибших в результате нападения на портовые объекты в районе поселка Волна (Темрюкский район) возросло до трех. По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, количество пострадавших составляет восемь человек.

Все они были доставлены в медицинские учреждения с повреждениями, классифицированными как травмы средней тяжести. В настоящее время врачи делают все необходимое для стабилизации их состояния.

Власти региона держат ситуацию на особом контроле. По распоряжению губернатора Краснодарского края, для оказания специализированной помощи подготовлен механизм экстренной эвакуации пострадавших в ведущие клиники краевого центра.

