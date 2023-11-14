«Это игра психологов»: выяснилось, почему в Подольске пытались поджечь один и тот же военкомат

Здание военкомата в Подольске дважды за ночь пытались поджечь, сообщил SHOT . Сначала правоохранители задержали 53-летнюю женщину, а через несколько часов 66-летнего мужчину.

Политолог Сергей Разгуляев объяснил феномен нападений на военкоматы. По его словам, за преступлениями не стоят ни какие-либо идейные соображения, ни желание заработать.

«То, что это делается по указке и наводке Украины, даже говорить не нужно, это и так ясно. Но начать стоит с того, кто обычно поджигает подобные здания. Это либо старики, либо подростки. Я даже думаю, что не платят денег — ни тем, ни другим. Максимум — обещания. Это просто игра психологов из ЦИПсО и ГУР на юношеском протесте против всего, в данном случае против системы. Стариков же могут просто запугивать или обманывать, как это делают мошенники, выманивая у них деньги», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О том, что нападавших «обработали» спецслужбы, говорит и иной факт: военкомат охраняется, о чем известно едва ли не каждому жителю города. Причем те, кто следит за порядком, даже не скрываются, а остаются на виду у прохожих, что не останавливает нарушителей.

«Странно, что его каждый раз пытаются поджечь с лицевой стороны на глазах у патрульных, которые тут же сидят в машине», — написал интернет-пользователь Антон Ш. в городском сообществе.

Аналогичным образом высказалась еще одна жительница Подольска Наталья М.

«Регулярно мимо ходим — там Росгвардия дежурит или просто патруль, как и в этот раз. Кстати, этот же военкомат дважды пытались поджечь в августе», — рассказала женщина в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что мужчину и женщину задержали за попытку поджечь здание военкомата в Подольске.