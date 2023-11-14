Мужчину и женщину задержали за попытку поджечь здание военкомата в Подольске

Злоумышленники дважды за несколько часов пытались поджечь здание военкомата в подмосковном Подольске, сообщил SHOT .

По информации издания, накануне вечером к комиссариату подошла 53-летняя женщина и швырнула в окно бутылку с неизвестной смесью. Возгорания не последовало, но стекло было разбито. Злоумышленницу задержали на месте.

Спустя примерно три часа к зданию военкомата подошел 66-летний ранее судимый мужчина. Он бросил в сторону комиссариата коктейль Молотова. Поджигателя также задержали на месте. Выяснилось, что пенсионер действовал по заданию куратора с Украины. В его мобильном телефоне были найдены соответствующие инструкции.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне задержали местного жителя, который шпионил в пользу Украины.