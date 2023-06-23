«Это покушение на жизнь»: под Рузой обнаружили опасные растяжки против мотоциклистов

В поселке Тучково Рузского городского округа в очередной раз обнаружили растяжки против байкеров. По сообщениям жителей в соцсетях, проволоку натягивают вдоль реки около поселка Герцено.

Жители призвали обращаться в полицию, делать фото- и видеодоказательства.

«Это не первый случай, когда пытаются навредить мотоциклистам. Сейчас ребята столкнулись с такой проблемой на станции Санаторная. Там в лесу есть места, где все местные мальчишки и девочки катаются на мотоциклах и тренируются», — рассказал глава местного сообщества эндуристов Никита Смигунов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня.

Как объяснил собеседник, в сообщество входят 60 человек, которые в свободное время катаются в лесах, без выезда на дороги общего пользования.

«Местное население давно привыкло к нам, мы катаемся в глубине леса и не пытаемся мешать людям. Тропинки, маршруты и велодорожка вдоль Москва-реки изначально были проложены благодаря мотоциклистам и квадроциклам», — пояснил мужчина.

Смигунов подчеркнул, что натягивание проволоки в местах, где ездят байкеры — это попытка убийства.

«Это покушение на жизнь. Если будет ехать начинающий райдер, он вылетит, и мотоцикл поедет дальше без него. А байкер получит существенные травмы, в первую очередь шеи и грудного отдела позвоночника, окажется на земле спиной. Такие явления нужно пресекать», — объяснил мужчина.

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