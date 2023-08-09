Эвакуация объявлена на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде после взрыва
Фото: [Дмитрий Зайчиков/РИАМО]
Эвакуация сотрудников началась после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«Объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают экстренные службы. В Сергиев Посад также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Местных жителей призвали сохранять спокойствие. В связи с ЧП администрация муниципалитета организовала работу горячей линии: 8-496-545-77-55, 8-496-540-88-36, 8-915-135-15-10.