Эвакуация жителей началась в Луганске после обстрела со стороны ВСУ

После атаки ВСУ в Луганске началась эвакуация граждан, живущих рядом с промышленной зоной в Каменнобродском районе, об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Пасечник добавил, что по его указанию на место происшествия направилась временно исполняющая обязанности главы города Яна Пащенко, которая вскоре прибудет для проверки поврежденных зданий.

Кроме того, была создана комиссия для оценки ущерба, который был нанесен жилым домам и социальным объектам.

Ранее сообщалось, что в Луганске прогремели мощные взрывы: один из них попал на видео. Ролик опубликовало множество российских СМИ. На кадрах запечатлен столб густого дыма.

Местные власти обвиняют украинские вооруженные силы в обстреле города с использованием неустановленных боеприпасов.