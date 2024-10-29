В Луганске прогремели мощные взрывы: один из них попал на видео

Ролик опубликовало множество российских СМИ. На кадрах запечатлен столб густого дыма. Местные власти обвиняют украинские вооруженные силы в обстреле города с использованием неустановленных боеприпасов.

По данным местных источников, в районе железнодорожного вокзала наблюдается задымление. Уточнялось, что около 10:39 по московскому времени раздался мощный взрыв. Об этом также во вторник, 29 октября, сообщил ТАСС.

В результате атаки украинских вооруженных сил на Луганск пострадали жилые дома – повреждены стены и выбиты окна. По данным ТАСС, системы противовоздушной обороны смогли отразить атаку, однако часть боеприпасов все же сдетонировала в промышленной зоне города.

Оперативные службы уже находятся на месте происшествия, а проезд перекрыт сотрудниками ГИБДД для обеспечения безопасности.

Ранее в Одессе прогремел мощный взрыв, после чего возник пожар.