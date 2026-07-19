Эвакуацию отложили: спасатели не смогли добраться до пострадавшего отца и его мертвого сына на Эльбрусе

На Эльбрусе обнаружены отец и сын, сорвавшиеся со склона. Как сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии, тело 11-летнего мальчика и пострадавшего мужчину нашли на восточной стороне горы на высоте около 4200 метров. Эвакуацию перенесли на 20 июля из-за темноты и плохой погоды.

Поисковые работы на Эльбрусе завершились обнаружением двух человек. Спасатели нашли тело ребенка и его отца: мальчик не выжил, взрослый получил травмы.

Подъем на склон осуществляли 12 специалистов МЧС. Как выяснилось, маршрут восхождения не был зарегистрирован — в ведомстве отметили, что с 11-летним ребенком им бы не разрешили выходить на маршрут.

Эвакуация намечена на 20 июля с помощью вертолета. Решение о переносе принято из-за сложных метеоусловий и наступления темноты. Информация о состоянии выжившего мужчины уточняется.