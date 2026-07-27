Европейский БПЛА: в Госдуме раскрыли, почему заводы ЕС стали законной мишенью РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выступил с резонансным заявлением, которое наверняка всколыхнет европейских политиков. В беседе с NEWS.ru парламентарий фактически предложил перенести боевые действия на территорию стран НАТО, но не в качестве агрессии, а как превентивную меру.

Он убежден, что точечные удары по европейским заводам, производящим беспилотники и комплектующие для ВСУ, не только оправданы, но и способны уберечь мир от сползания в глобальный военный конфликт.

Суть позиции Журавлева сводится к простой логике: бороться нужно не со следствием, а с первопричиной. По его словам, подавляющая часть дронов, терроризирующих российские приграничные территории и мирное население, собирается именно в Европе. Эти предприятия, отмечает депутат, напрямую не участвуют в боях, но опосредованно становятся соучастниками массовых атак, а значит, автоматически превращаются в легитимные военные объекты. Он настаивает, что уничтожение производственных мощностей — это не эскалация, а, напротив, трезвый расчет, призванный лишить киевский режим нескончаемого потока вооружений.

В своем выступлении Журавлев рисует мрачную картину будущего, если российское военное командование не решится на такие шаги. Он предупреждает, что наращивание выпуска европейских БПЛА приведет к ситуации, когда небо над страной буквально «зароится» вражескими аппаратами, и система ПВО, как бы эффективно она ни работала, просто захлебнется от их количества. В таком сценарии, считает политик, конфликт рискует затянуться на десятилетия с еще более тяжелыми потерями, а вот уничтожение нескольких заводских цехов, напротив, лишит противника стратегического ресурса и заставит его сесть за стол переговоров.

По словам парламентария, Москва все чаще переходит от слов к намекам на реальные действия за пределами зоны СВО. Хотя официально подобные удары пока не наносились, само публичное обсуждение такой возможности едва ли можно назвать случайным. Это сигнал Западу, что российский военно-политический истеблишмент всерьез рассматривает европейские оборонные предприятия как часть военной машины противника, и терпение в этом вопросе не безгранично. Готовы ли в Европе услышать это предостережение — большой вопрос, ценой которого, по мнению Журавлева, может быть сама стабильность глобального мира.

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