Она может произойти из-за непризнания Западом интересов России в сфере ее безопасности.

Об этом сообщил бывший советник министра обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор. Он сообщил, что политические игры Белого дома, в которых он игнорирует РФ, не доведут до добра. Причем пострадает в первую очередь Европа.

«Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать интересы Москвы или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную войну», - написал он в одной из социальных сетей.

Для того, чтобы обезопасить европейские страны от эскалации украинского конфликта, надо прекратить боевые действия и уважительно отнестись к РФ. Америке и ее союзникам стоит осознать, что она также имеет право обеспечить собственную безопасность.