Небольшой финский город Ивало, где расположена база НАТО, начала готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявили в материале Express.

Речь про базу «Арктическая Спарта», которая находится в Финляндии. Она расположена в городе Ивало, который считается одним из самых близких к границе с РФ. База американская, и с некоторых пор очень активная. Похожие есть также других странах, например, в Латвии, Норвегии и Эстонии.

Как сообщили в зарубежном портале, Ивало станет одной из «горячих точек» в случае войны НАТО и России. Финляндия в этом случае не может остаться в стороне, в связи с чем отрабатывает и самый неприятный сценарий. Военные стали активно готовиться к потенциальному конфликту.

О вероятности столкновения Североатлантического альянса и России говорят давно. В Совбезе РФ уверены, что такие планы НАТО вынашивает много лет, а пока подготавливает диверсантов для реализации антироссийских операций, в том числе и терактов.

Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского заподозрили в употреблении наркотических средств и психотропов.