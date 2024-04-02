Отчаявшегося Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков

Украинский президент Владимир Зеленский сильно изменился за пять лет правления страной и, судя по всему, не в лучшую сторону. Психиатр Василий Шуров отметил, что на поведение политика могут влиять психостимуляторы. Об этом пишет NEWS.ru.

Специалист проанализировал изменения Зеленского, произошедшие за последние пять лет его президентского срока. По его словам, поведение лидера Киевского режима характеризуется общей деградацией, которая усугубляется действием препаратов. Например, Шуров обратил внимание, что во время актерской карьеры Зеленский мог запоминать больше текста и чаще импровизировать, а сейчас вынужден читать только по бумажке. Изменились в худшую сторону также голос, поведение, уход за собой.

«Все, кто его анализировали, приходили к выводу, что он употребляет психостимулятор, окружение неоднократно подтверждало, что это тяжелый наркотик, соответственно, мы видим разные состояния. Мы видим, что он может быть перевозбужден, сбиваться с мысли, а может быть, наоборот, заторможен», — указал психиатр.

К тому же, украинский президент стал более агрессивен. Он пытается убедить в своей правоте всех, повышая голос и повторяя одно и то же. Именно так делают отчаявшиеся люди в некотором бреду, в том числе и под действием психостимуляторов.

Ранее сообщалось, что Зеленского предложили внести в список террористов.