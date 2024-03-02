Express: российский ракетный комплекс «Сармат» вызывает шок

Отечественный ракетный комплекс «Сармат» вызвал ошеломление в Великобритании тем. Что он может поражать ряд целей одновременно на территории потенциального противника. Об этом сообщает Express .

Специалисты Центра стратегических и международных исследований США утверждают, что «Сармат» имеет возможность преодолевать расстояния до 18 тыс. километров, таким образом, он покрывает всю территорию Старого Света и значительную часть Штатов.

Отмечается, что российская ракета не имеет аналогов ни в одной сверхдержаве мира.

Издание подчеркивает, что «Сармат» может действительно устроить конец света.