«Ежедневный заплыв закончился трагедией». В Индии крокодил растерзал 59-летнего мужчину

В индийском штате Махараштра произошел трагический инцидент, вновь показавший опасное соседство человека и дикой природы. 59-летний Лаксман Калги, ежедневно совершавший заплывы в реке Дудхганга, погиб в результате нападения крокодила, сообщает The Times of India.

Мужчина, для которого купание было ежедневным ритуалом, обычно не плавал в одиночку — его сопровождали шесть-семь земляков. Рокового дня эта традиция тоже соблюдалась: Калги пришел к воде с друзьями. Однако, едва группа зашла в реку, Лаксман внезапно исчез под водой, не успев подать сигнал бедствия.

Спустя три часа поисков его тело было обнаружено на поверхности. Осмотр не оставил сомнений в причине гибели: на ступнях и лодыжках погибшего четко виднелись глубокие раны от зубов крупного пресмыкающегося. В местном департаменте лесного хозяйства подтвердили, что это было нападение крокодила.

Чиновники отметили, что популяция рептилий в Дудхганге — давно известный и очевидный для всех жителей факт. Несмотря на предупреждения и очевидные риски, местное население продолжает использовать реку для бытового купания, игнорируя потенциальную угрозу.

