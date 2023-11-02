Факты нарушения миграционного законодательства выявили в подмосковной Электростали

Сотрудники полиции при силовой поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области провели в поселке Случайный оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение незаконной миграции.

Так, в ходе рейда по информационным учетным базам проверили двадцать одного уроженца одной из республик Средней Азии.

Всего в результате операции составлено 18 административных протоколов, из них за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации 14 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Три иностранца будут выдворены за пределы страны.

Накануне стало известно, что владелец бара в Красногорске натравил на конкурента хулиганов, которые дважды устроили дебош.