Владелец бара в Красногорске натравил на конкурента хулиганов, которые дважды устроили дебош

В Красногорске задержали двоих мужчин, которые устроили драку с собственником одного из баров, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Хулиганы были в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что за несколько часов до инцидента данные молодые люди уже были задержаны и доставлены в полицию за нарушение общественного порядка в этом же заведении.

Правонарушителей снова задержали и передали полицейским. Также стало известно, что устроившие дебош молодые люди являются знакомыми владельца соседнего бара, который из-за снижения прибыли решил таким способом отомстить конкуренту.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали 30-летнюю женщину за незаконное хранение наркотиков.