Фальшивомонетчики уходят в доллары: в Рязанской области выросли подделки иностранной валюты

В Рязанской области зафиксировано значительное снижение количества выявляемых фальшивых российских банкнот. За первые три квартала 2025 года финансовые учреждения региона обнаружили лишь 36 подделок, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание 7info.

Такая положительная динамика объясняется постоянным совершенствованием защитного комплекса российских денежных знаков. Наиболее заметно сокращение подделок крупных номиналов: пятитысячных купюр выявлено всего 17 штук, что в два раза меньше прошлогодних показателей. Тысячерублевок обнаружили 15, а банкнот номиналом две тысячи рублей — всего четыре. Как отмечают эксперты, современные фальшивки часто выявляются не благодаря высокому качеству исполнения, а из-за банальной невнимательности граждан при приеме денег.

Снижение объема поддельных рублей, однако, сопровождается новой тенденцией — ростом числа фальшивых иностранных валют. За отчетный период в регионе было выявлено 11 поддельных долларовых банкнот, преимущественно номиналом в сто долларов. Это свидетельствует о возможном переориентации преступных групп на новые объекты для подделки.

Таким образом, с одной стороны, российская банковская система демонстрирует эффективность защиты национальной валюты, с другой — перед регуляторами встает новая задача по противодействию фальшивомонетчикам, переключившим внимание на иностранные денежные знаки. Гражданам же рекомендуется сохранять бдительность и проверять купюры любого номинала до того, как они окажутся в кошельке.

