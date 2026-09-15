Сырный суррогат уходит с рынка: производство рухнуло на четверть, а виноват НДС и подешевевший сыр

С российского рынка постепенно уходит сырный суррогат. В первом полугодии производство сырных продуктов упало почти на четверть. Об этом « Российской газете » сообщил генеральный директор «Союзомолока» Артем Белов. По его словам, спрос на продукты с заменителями молочного жира (ЗМЖ) с начала года сократился на треть, а производство за январь–июль снизилось на 22,2% — до 82,4 тыс. тонн.

Главной причиной Белов назвал изменение налоговых условий. С 1 января 2026 года ставка НДС для молокосодержащих продуктов с ЗМЖ выросла с 10% до 22%, что сократило ценовой разрыв с натуральным сыром. Кроме того, новые налоговые правила должны были ударить по фальсификату: нарушения маркировки теперь могут рассматриваться и как налоговые нарушения. В «Союзомолоке» отмечают снижение доли фальсификата по итогам собственных проверок и расчетов жирового баланса рынка. Таким образом, падение выпуска сырных продуктов отражает не только сокращение спроса, но и легализацию рынка.

Одновременно в начале года на рынке накопились запасы натурального сыра. На фоне снижения затрат на сырье и профицита предложения цены пошли вниз, а вместе с ними сократилось и преимущество более дешевого аналога, пояснил Белов.