Фармацевт Джонс предупредил об опасности приема алкоголя с лекарствами

Клинический фармацевт Киран Джонс выразил обеспокоенность по поводу рисков, связанных с одновременным приемом алкоголя и широко используемых медикаментов для лечения простуды. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалист подчеркнул, что многие недооценивают угрозу, возникающую при совместном употреблении спиртных напитков и противопростудных средств. Например, сиропы от кашля, содержащие декстрометорфан, в комбинации с алкоголем могут вызывать такие побочные эффекты, как сонливость, вертиго, дискомфорт в животе, затрудненное дыхание и цефалгию; в серьезных ситуациях возможны тахикардия, потеря координации и даже апноэ.

Джонс также рекомендовал избегать употребления алкоголя после приема лекарств, снижающих температуру, и любых средств в виде порошков от простуды. Он предупредил, что эти препараты зачастую содержат парацетамол, который в процессе метаболизма образует опасное токсическое вещество.

Обычно он не представляет угрозы, поскольку быстро обезвреживается организмом, однако при наличии алкоголя в крови печень не может справиться с нагрузкой, и токсин начинает накапливаться, повреждая органы.

Фармацевт уточнил, что ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты также не являются безопасными в сочетании с алкоголем. По его словам, они вызывают раздражение слизистой оболочки желудка и при продолжительном использовании могут привести к развитию язвы. Алкоголь ускоряет этот процесс и значительно повышает вероятность возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом.

