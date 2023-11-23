ФБР исключило теракт как причину взрыва на мосту между США и Канадой

Федеральное бюро расследований не нашло следов взрывчатки при осмотре места происшествия, а потому не считает инцидент террористическим актом.

Ранее на мосту, который находится на границе между двумя странами в районе Ниагарского водопада, произошел взрыв. Его причиной был автомобиль, который ехал на большой скорости, а затем врезался в препятствие. Погибли двое мужчин, находившиеся в машине, один из пограничников получил незначительные ранения. На место происшествия прибыли правоохранители, они занялись исследованием причин взрыва.

«Поиски на месте происшествия не выявили взрывных веществ и не показали связи с терроризмом», - сообщили представители ФБР.

Их слова привели РИА Новости. Теперь Федеральное бюро расследований передает все материалы по этому делу местным органам полиции. Те будут рассматривать его как дорожно-транспортное происшествие.