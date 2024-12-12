Федеральные и региональные льготы доступны военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья

Меры социальной поддержки федерального и регионального уровня доступны военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья. Это различные выплаты, кредитные каникулы, бесплатное получение медицинской помощи и многое другое.

Так, в числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей, единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения в размере до 4 миллионов рублей, ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности, единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы в размере до 3,2 миллиона рублей.

Также можно рассчитывать на страховые выплаты, бесплатное получение медпомощи, сохранение места работы на период прохождения военной службы в зоне СВО, льготы в сфере ЖКХ и ряд налоговых льгот, кредитные каникулы по потребительскому кредиту, в том числе ипотечному.

Участники СВО, уволенные с военной службы, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение. Участвующие в СВО студенты могут перевестись с платного обучения на вакантные бюджетные места.

В числе региональных льгот — единовременная выплата, льготы при ранении — выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки», право на бюджетное обучение в вузах, использование отпуска в удобное время, бесплатное зубопротезирование.

Ветераны боевых действий после получения удостоверения имеют право на бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию за жилое помещение и капремонт, 50% льготы на транспортный налог.

Семьям погибших или умерших полагается единовременное пособие в случае гибели военнослужащего в размере 3 миллионов рублей, ежемесячная денежная выплата, одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности, первоочередное право на приобретение участков в СНТ и ОНТ в аренду, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, оказание психологической и юридической помощи, льготная газификация, бесплатные путевки для детей в лагерь «Литвиново», бесплатное посещение кружков и секций.