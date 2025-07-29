Фигурант дела «Крокуса» в день теракта предлагал брату ждать по ТВ «что-то интересное»

Один из подсудимых, которые проходят по делу теракта в «Крокус сити холле», предлагал своему брату ожидать чего-то интересного в новостях в день трагедии. Об этом рассказало РИА Новости.

Трое подсудимых по делу «Крокуса» в день теракта находились вместе в кафе. После этого одному из них на телефон поступило сообщение от куратора из террористической организации. После этого он предложил присутствующим, в том числе своему брату, расходиться по домам и включать телевизоры, так как в этот же день телеканалы будут показывать нечто интересное. Все трое встречавшихся в кафе являются фигурантами дела. Они помогали стрелкам из концертного зала со снабжением оружием.

Помимо этого еще один фигурант дела, работавший парикмахером в Иваново, сделал признание. По его словам, к делу также причастен его брат, который проживает в Турции. Следствие также установило, что злоумышленники при подготовке теракта использовали виртуальные сим-карты. Их приобретали для поддержания связи между собой, а также для регистрации аккаунтов в мессенджере «Телеграм».

Ранее сообщалось, что лица, оказывавшие содействие четверым исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», планировали совершить еще одно террористическое нападение. Их целью был развлекательный центр «Москва», расположенный в дагестанском городе Каспийске. Они изготовили самодельное взрывное устройство, пригодное для осуществления взрыва. Однако, благодаря своевременному вмешательству сотрудников правоохранительных органов, теракт не был доведен до конца.