Соучастники теракта в «Крокусе» планировали новый акт насилия

Согласно материалам уголовного дела, лица, оказывавшие содействие четверым исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», планировали совершить еще одно террористическое нападение. Их целью был развлекательный центр «Москва», расположенный в дагестанском городе Каспийске, передает ТАСС.

В период с начала февраля по конец марта 2024 года руководители террористической организации «Вилаят Хорасан»*, а именно Беков А. И. и Хикматов А. М., приняли решение об организации теракта в развлекательном комплексе «Москва».

К подготовке данного преступления были привлечены Солиев Умеджон, Гадоев Шахромджон и Исмоилов Зубайдулло. Следствием установлено, что указанные лица изготовили самодельное взрывное устройство, пригодное для осуществления взрыва. Однако, благодаря своевременному вмешательству сотрудников правоохранительных органов, теракт не был доведен до конца.

Ранее из материалов дела стало известно, что Солиев, Исмоилов и Гадоев осуществили транспортировку огнестрельного оружия из Дагестана в Москву, предназначенного для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», и передали его одному из нападавших.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, в результате которого, по данным Следственного комитета, погибли 149 человек. Четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов (младший брат организатора теракта), Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — после совершения преступления попытались скрыться на территории Украины, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

Впоследствии были выявлены и задержаны соучастники нападения. Часть организаторов преступления, включая родственника Файзова, до сих пор находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что террористы явились в «Крокус» с 59 магазинами к АК и бутылками с бензином.

* Деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.