Фигуранты дела о хищении имущества Минобороны в Балашихе похитили еще один комплекс на 700 млн
Фото: [ГСУ СК России по МО]
Фигуранты уголовного дела о хищении имущества Министерства обороны РФ в городском округе Балашиха оказались причастны к хищению еще одного комплекса, передает СКР.
Оказалось, что злоумышленники в 2021 году похитили имущественный комплекс, который расположен в столице. Его стоимость превышает семьсот миллионов рублей. В его состав входит двадцать четыре объекта.
Согласно предварительным данным, фигуранты дела организовали процедуру банкротства «Строительного управления Московского региона», а затем посредством подложных торгов совершили хищение комплекса.