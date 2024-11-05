Фигуранты дела о хищении имущества Минобороны в Балашихе похитили еще один комплекс на 700 млн

Фигуранты уголовного дела о хищении имущества Министерства обороны РФ в городском округе Балашиха оказались причастны к хищению еще одного комплекса, передает СКР.

Оказалось, что злоумышленники в 2021 году похитили имущественный комплекс, который расположен в столице. Его стоимость превышает семьсот миллионов рублей. В его состав входит двадцать четыре объекта.

Согласно предварительным данным, фигуранты дела организовали процедуру банкротства «Строительного управления Московского региона», а затем посредством подложных торгов совершили хищение комплекса.