Фиктивные средства реабилитации, 55 задержанных и главарь в розыске: в Челябинске раскрыли миллиардную аферу с инвалидам

В Челябинске правоохранители пресекли деятельность преступного сообщества, которое через фиктивные документы о покупке средств реабилитации похищало бюджетные средства. Как пишет « Коммерсантъ », ущерб только по доказанным эпизодам превысил 60 миллионов рублей, а по одной из версий мог достичь миллиарда.

Организатором аферы следствие считает 40-летнего инвалида-колясочника Алексея Кихаева — бывшего председателя мурманской организации инвалидов «Без преград», ликвидированной по решению суда, и учредителя подмосковного производства медицинского оборудования «Ортостандарт». По данным следствия, он был хорошо знаком с системой выплат. В преступное сообщество входили 14 человек, включая индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих структур, торгующих продукцией для маломобильных граждан. Они находили инвалидов и вовлекали их в схему: изготавливались фиктивные документы о покупке средств реабилитации, инвалиды подавали их в Соцфонд и получали компенсации до 200 тысяч рублей, из которых 60 процентов оставляли себе, а 40 процентов передавали кураторам и организаторам.

Следователи возбудили уголовное дело. Задержано 55 активных участников схемы, большинству избраны домашние аресты, запреты определенных действий и подписки о невыезде. Главный фигурант Алексей Кихаев, узнав о расследовании, уехал в Таиланд и объявлен в международный розыск.