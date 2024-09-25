Филиал МГИМО в Одинцово эвакуировали из-за ошибки охранника

Филиал МГИМО в Одинцово был эвакуирован из-за ошибки охранника. Об этом сообщает портал Regions со ссылкой на администрацию городского округа.

Как рассказали в муниципальной администрации, охранник, работающий в здании, по ошибке нажал тревожную кнопку. В результате из филиала эвакуировали всех учащихся, а занятия приостановили.

Сейчас учебный процесс идет в соответствии с расписанием.

Ранее СМИ сообщали, что эвакуация произошла из-за анонимного сообщения о «минировании» здания.